الصينيون ينفقون مليار دولار في "عيد العزاب" خلال 68 ثانية

تهافت الصينيون ليل الأحد الاثنين، الذي يتزامن مع "عيد العزاب"، على حواسيبهم وهواتفهم المحمولة لشراء منتجات مختلفة عبر الإنترنت بتخفيضات مغرية. وأنفق الصينيون مليار دولار في 68 ثانية. وكان الإقبال على منتجات من الإلكترونيات والملابس الجاهزة والأحذية والأثاث.

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أنفق الصينيون ليل الأحد الاثنين بسخاء كبير في "عيد العزاب" التقليدي، الذي يشهد أكبر تخفيضات في العالم، إذ قدرت نفقاتهم بمليار دولار في غضون 68 ثانية عبر الإنترنت.



وتهافت ملايين المستهلكين عند منتصف الليل على حواسيبهم أو هواتفهم المحمولة، أملا بالاستفادة من تخفيضات مغرية في الأثمان على مجموعة منتجات واسعة من الإلكترونيات إلى الملابس الجاهزة مرورا بالأحذية والأثاث.



واعتادت "علي بابا" والمجموعات الصينية الأخرى منذ العام 2009 على إعلان تنزيلات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في ما سمي "عيد العزاب".



ويتجاوز هذا الإقبال على الشراء إيرادات "الجمعة الأسود" (بلاك فرايدي) الذي يلي عيد الشكر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة.



وعلى منصات "علي بابا" فقط أنفقت 7 مليارات يوان (مليار دولار) في غضون 68 ثانية..أي أسرع من السنة الماضية حيث تم الوصول إلى هذا المستوى في 85 ثانية.



وقد سجل رقم الأعمال الذي حققته "علي بابا" العام الماضي في غضون 24 ساعة، بـ16 ساعة 31 دقيقة هذه السنة وقدره 213,5 مليار يوان (27,6 مليار يورو).



وتمثل "علي بابا" بمفردها نصف حجم التجارة الإلكترونية في الصين.

فرانس24/ أ ف ب