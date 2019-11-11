العثور على البريطاني لوميزوريه أبرز داعمي "الخوذ البيضاء" السورية ميتا في إسطنبول

تم الإثنين العثور على جيمس لوميزوريه ذي الجنسية البريطانية، مدير أبرز منظمة داعمة لـ "الخوذ البيضاء" السورية، ميتا في إسطنبول. وسبق لروسيا ان اتهمت لوميزوريه بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في مناطق عملها بسوريا.

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عثر على مدير أبرز منظمة داعمة لـ "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني العامل في مناطق المعارضة في سوريا، ميتا الإثنين في إسطنبول، وفق ما أكد مكتبه.



ولم تعرف على الفور أسباب وفاة جيمس لوميزوريه ذي الجنسية البريطانية، فيما رفض مكتبه إعطاء أي تعليق.



ووفق معلومات نشرت في الصحافة، فقد عثر عليه ميتا فجر الإثنين عند أسفل المبنى حيث يقطن، وتبين وجود كسور في رجليه وفي الرأس.

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وأكد مكتب حاكم إسطنبول وفاة لوميزوريه، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد الأسباب.



وأفادت مصادر أمنية تركية نقلا عن زوجته أنه "بدأ مؤخرا بتناول الأدوية المضادة للاكتئاب والأقراص المنومة لأنه كان يعاني من الإجهاد".



ووفق المصادر الأمنية، حضرت الشرطة إلى شقتهما نحو الساعة 2,30 ت غ بعدما تم إبلاغها بالعثور على جثة شخص في المبنى.

"حزن وأسى"

وأعربت "الخوذ البيضاء" على حسابها في تويتر عن "الحزن والأسى" لوفاته، لافتة إلى أن "جهوده الإنسانية (...) سيتذكرها السوريون دائما".

The Syrian Civil Defense family extends its deepest condolences to the James family, and we express our deepest sorrow and solidarity with his family. As we also must commend his humanitarian efforts which Syrians will always remember. pic.twitter.com/t8IvpIhyFV — The White Helmets (@SyriaCivilDef) November 11, 2019

وكان لوميزوريه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة "مايداي رسكيو" غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى "الخوذ البيضاء" ولديها مكاتب في إسطنبول وفي هولندا.



ومن جهتها، أكدت "مايداي رسكيو" على تويتر وفاة لوميزوريه ودعت وسائل الإعلام إلى "عدم إطلاق التكهنات" حول ملابسات الوفاة.



وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعدة بقيمة 4,5 ملايين دولار لـ"الخوذ البيضاء".

سوريا وروسيا تتهمان "الخوذ البيضاء"



ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي "الخوذ البيضاء" التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في مناطق عملها.



وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت على موقع تويتر، أن لوميزوريه "العميل السابق في جهاز +إم. آي. 6+ (الاستخبارات البريطانية) لديه علاقات مع مجموعات إرهابية".



وفي2017 حصد فيلم عن "الخوذ البيضاء" جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير.

فرانس24/ أ ف ب