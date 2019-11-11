المكسيك تمنح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل ايفو موراليس

إعلان اقرأ المزيد

مكسيكو (أ ف ب)

أعلنت المكسيك الإثنين انها قررت منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي اليساري المستقيل ايفو موراليس، وسط حالة من الفراغ في مركز السلطة خلفتها مغادرة الرئيس اليساري لمنصبه.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد في مؤتمر صحفي "تلقيت قبل دقائق مكالمة هاتفية من الرئيس (السابق) ايفو موراليس طلب فيها شفهيا ورسميا اللجوء السياسي في بلادنا".

وأضاف "اتخذت وزيرة الداخلية أولغا سانشيز كورديرو القرار بمنحه حق اللجوء (...) لأسباب إنسانية".

واشار إبرارد الى أن موراليس سيحصل على اللجوء بشكل فوري ونافذ بهدف حمايته، لكنه لم يرد على أسئلة الصحافيين حول موعد سفره الى المكسيك.

وكانت المكسيك قد قالت الأحد إنها مستعدة لمنح موراليس حق اللجوء بعد استقالة أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين وسط احتجاجات حادة واضطرابات واسعة عمت البلاد احتجاجا على إعادة انتخابيه رئيسا لولاية رابعة في 20 تشرين الأول/أكتوبر في انتخابات وصفت بأنها مزورة.

وموراليس البالغ 60 عاما أمسك بمقاليد السلطة في بوليفيا منذ عام 2006.

© 2019 AFP