تركيا تبدأ في ترحيل جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى بلدانهم

أ ف ب/ أرشيف

أعلن تلفزيون (تي.آر.تي خبر) الرسمي أن أنقرة بدأت في ترحيل الأسرى الجهاديين إلى بلدانهم، فيما لم تعلن أي جهة رسمية تركية العدد الحقيقي لمن سيشملهم قرار الترحيل. وقامت تركيا الاثنين بترحيل أمريكي من تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى بلاده، كما ستقوم الخميس بترحيل سبعة ألمان آخرين من نفس التنظيم.

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قال تلفزيون (تي.آر.تي خبر) الرسمي إن تركيا بدأت ترحيل أسرى من متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" اليوم الاثنين بعد أن حذر وزير الداخلية الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم.

ورحّلت تركيا عنصرا أمريكيا من تنظيم "الدولة الإسلامية" فيما سيتم إبعاد سبعة آخرين من "أصل ألماني" الخميس، حسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الاثنين.



وقال المتحدث إسماعيل كاتاكلي وفقا لوكالة أنباء الأناضول: إن "مقاتلا إرهابيا أمريكيا رُحِّل من تركيا بعد إتمام الإجراءات"، مضيفا "تم أيضا إنجاز برنامج ترحيل سبعة مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني. وسيبعدون في 14 نوفمبر/تشرين الثاني".

ولم يعرف بعد عدد المتشددين الإجمالي الذين سيتم ترحيلهم. ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة: إن هناك 1201 من أسرى تنظيم "الدولة الإسلامية" في السجون التركية بينما احتجزت أنقرة 287 متشددا في سوريا.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة إن بلاده ستبدأ بترحيل جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" الأجانب إلى بلدانهم اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال صويلو "نقول لكم الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم. سنبدأ ذلك الاثنين" في إشارة إلى عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".

وانتقدت تركيا دولا غربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق، وتجريدها البعض منهم من جنسياتهم.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب