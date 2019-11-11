تصفيات كأس أوروبا: انسحاب ماتويدي من تشكيلة فرنسا بسبب الإصابة

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باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين انسحاب لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي من تشكيلة أبطال العالم لمواجهتي مولدافيا والبانيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، بسبب الإصابة في عضلات الصدر.

وتعرض ماتويدي للإصابة الأحد في المباراة ضد ميلان (1-صفر) في تورينو في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي وترك مكانه لمواطنه أدريان رابيو في الدقيقة 70.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيان "أكدت الفحوص التي خضع لها ماتويدي صباح الإثنين في تورينو تعرضه لإصابة جعلت حضوره مستحيلا على أرضية الملعب الخميس والأحد القادمين" في إشارة لمواجهتي مولدافيا وألبانيا على التوالي.

ولم يغب ماتويدي (32 عاما) عن أي معسكر للمنتخب الفرنسي منذ خمسة أعوام وتحديدا عام 2014.

وعلق ماتويدي على غيابه في حسابه على تويتر "للأسف سأنسحب من هذا المعسكر التدريبي ولكني متأكد بأن المنتخب الفرنسي سيحجز بطاقته إلى النهائيات".

ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى نقطتين فقط لضمان تأهله الى نهائيات البطولة القارية.

ويستضيف منتخب فرنسا نظيره المولدافي الخميس المقبل، قبل ان يحل ضيفاً على ألبانيا السبت الذي يليه، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي يتصدرها المنتخب التركي برصيد 19 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين أمام فرنسا، وتأتي أيسلندا في المركز الثالث (15 نقطة)، وألبانيا رابعة (12 نقطة) واندورا ومولدوفا (3 نقاط) في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وقرر المدرب ديدييه ديشان استدعاء لاعب وسط أرسنال الإنكليزي ماتيو الكندوزي (20 عاما) الذي استدعي لمعسكر المنتخب الأولمبي، لخلافة ماتويدي على غرار ما حدث في أيلول/سبتمبر الماضي عندما لجأ إليه مدرب "الديوك" لتعويض غياب بول بوغبا المصاب.

وقتها لم يلعب الكندوزي، المغربي الأصل، أي دقيقة في المباراتين ضد ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر)، حيث فضل ديشان منح الفرصة للاعب وسط ليل جوناثان إيكونيه.

© 2019 AFP