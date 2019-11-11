طعن ثلاثة اشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض (اعلام رسمي)

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الرياض (أ ف ب)

تعرّض ثلاثة فنانين للطعن خلال عرض مسرحي في العاصمة السعودية الرياض بحسب قناة تلفزيونية رسمية سعودية أفادت بتوقيف المشتبه به، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ الانفتاح السياحي للمملكة.

وأفاد تلفزيون "الإخبارية" بأن شرطة الرياض ألقت القبض على "مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم (سكين) طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبد الله".

ونقل التلفزيون عن مصادر لم يسمّها أن حالة المصابين مستقرة.

وظهر الرجل في تسجيل بثّته القناة وهو يقتحم المسرح ويهاجم فنانين يؤدون عرضا موسيقيا راقصا.

ويأتي الاعتداء في توقيت تعمل فيه السعودية على تعزيز القطاع الترفيهي لمواطنيها، وسط سعي المملكة لتغيير صورتها المحافظة المتشددة.

وأجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إصلاحات كبيرة في السعودية سمح بموجبها بإقامة الحفلات الموسيقية، وإعادة فتح دور السينما وسمح للمرأة بقيادة السيارة في إطار مشروعه لتحديث المملكة.

ويشكل تطوير قطاعي السياحة والترفيه أحد أسس مشروعه "رؤية 2030" الرامي إلى تحضير أكبر اقتصاد عربي للتحرر من الاعتماد التام على الثروة النفطية.

لكن الإصلاحات من شأنها إثارة غضب المحافظين المتشددين ولا سيّما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تراجع نفوذها في السنوات الأخيرة.

ويرى البعض في الإصلاحات محاولة لإسكات النقمة الشعبية على التراجع الاقتصادي وازدياد نسب البطالة في المملكة.

© 2019 AFP