عشرات الالاف يشاركون اليمين المتطرف البولندي في مسيرة بمناسبة يوم الاستقلال

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وارسو (أ ف ب)

جمع اليمين المتطرف في بولندا عشرات آلاف الأشخاص شاركوا في مسيرة في وارسو الاثنين بمناسبة يوم الاستقلال بعد اسابيع على تحقيقه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة.

ويصادف 11 تشرين الثاني/نوفمبر نهاية الحرب العالمية الثانية وكذلك نهاية 123 عاما من الاستعمار الروسي والبروسي والنمسوي المجري لبولندا.

وتأتي مسيرة هذا العام بعد شهر من فوز تحالف اليمين المتطرف "كونفديريشن" بتسعة مقاعد في انتخابات 13 تشرين الأول/أكتوبر.

وشارك في المسيرة التي جرت تحت رقابة الشرطة، زعماء وانصار اليمين المتطرف في بولندا، رغم أن العديد من المشاركين قالوا انهم رغبوا فقط في التعبير عن وطنيتهم، ولوحوا بالاعلام البولندية وهتفوا "الله، الشرف، الوطن".

وهتف بعض المشاركين بشعارات مناهضة للشيوعية والمثليين، بينما حمل آخرون صور رموز دينية في البلد الذي تدين غالبيته بالكاثوليكية.

© 2019 AFP