لبنان: بري يعلن تأجيل جلسة برلمان أثارت جدلا واسعا "لدواع أمنية"

أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الإثنين تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية. وأثار ما تم تسريبه من جدول أعمال هذه الجلسة انتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق باقتراح قانون العفو العام الذي اعتبر التفافا على مطالب المتظاهرين، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه. فيما تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم السادس والعشرين على التوالي.

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خرج اللبنانيون الإثنين مجددا إلى الشارع لليوم السادس والعشرين على التوالي من حراك شعبي غير مسبوق منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، ضد الطبقة السياسية ، مستبقين جلسة برلمانية تشريعية كان من المقرر أن تعقد الثلاثاء، وأثار ما تم تسريبه من جدول أعمالها انتقادات واسعة. ودعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت غدا.

لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أصدر اليوم قرارا يقضي بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية.

جلسة برلمانية أثارت جدلا وانتقادات واسعة

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة تشريعية الثلاثاء، طالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يتم الإعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.



وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافا على مطالب المتظاهرين، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصا في طرابلس شمالا حيث مئات الموقوفين الإسلاميين، وفي منطقة البقاع، حيث آلاف المطلوبين بتهم زراعة الحشيشة وترويج المخدرات وتعاطيها.



ووفق المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، يشمل العفو "جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية".



وذكر الطالب الجامعي محمد بنات (23 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية من وسط بيروت "نؤيد العفو عن الأبرياء المظلومين (..) ولكن ضد العفو العام عمن يحمي الفساد ويلتف على مصالح الشعب".

حاكم مصرف لبنان يطمئن اللبنانيين

ومن جهته، عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاثنين مؤتمرا صحافيا، يأتي في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار وبعد تحديد المصارف سقفا للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار، ما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.

وفي الأيام الأخيرة، تسببت المظاهرات في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وتقفل المصارف أبوابها منذ السبت بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.



وكان عشرات المتظاهرين قد تجمعوا الأحد ليلا أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".

تواصل المظاهرات في انتظار توافق على الحكومة المقبلة

ويشهد لبنان مظاهرات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية. ويشكو هؤلاء من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.



وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالة حكومته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن يبادر الرئيس اللبناني ميشال عون حتى اللحظة إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تجري اتصالات في الكواليس من أجل التوافق على صيغة الحكومة المقبلة، التي يطالب غالبية المتظاهرين أن تضم وجوها جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.

فرانس24/ رويترز / أ ف ب