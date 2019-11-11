مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات قرب مدينة الخليل
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما، قتل الإثنين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل، وذلك بعد مسيرة لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ومن جانبه، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الخبر.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا فلسطينيا قتل الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات في مخيم العروب قرب مدينة الخليل، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على مقتله .
وذكرت الوزارة "استشهد مواطن من مخيم العروب أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل".
وقتل الشاب عمر البدوي (22 عاما) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعد مسيرة لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
وانطلقت مسيرات في مخيمي العروب والفوار في قضاء الخليل، وجرت مواجهات بين الشبان والجيش وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عراب الفقهاء "يوجد جرحى هناك نقوم بعلاجهم ميدانيا".
وبينما تحيي الضفة الغربية ذكرى وفاة الراحل عرفات فإن سلطة حماس في قطاع غزة تمنع أي نشاط بهذا الخصوص.
فرانس24/ أ ف ب