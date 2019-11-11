مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة لإحياء ذكرى عرفات قرب مدينة الخليل

متظاهرون فلسطينيون من قطاع غزة على تلة على الحدود مع إسرائيل في 2 آب/أغسطس 2019 أ ف ب/ أرشيف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما، قتل الإثنين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل، وذلك بعد مسيرة لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ومن جانبه، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الخبر.