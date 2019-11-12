إسبانيا: اتفاق بين الحزب الاشتراكي واليسار الراديكالي على تشكيل حكومة ائتلافية

مصافحة بين القائم بأعمال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز وزعيم بويموس بابلو إغليسياس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في مدريد، إسبانيا. رويترز

بعد صدورنتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، وقع الاشتراكي بيدرو سانشيز وبابلو إغليسياس زعيم حزب بوديموس اليساري الثلاثاء اتفاقا لشكيل حكومة ائتلافية تقدمية، تضع حدا للأزمة السياسية التي تشهدها إسبانيا منذ 2015.