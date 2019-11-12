إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل بعد اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

قال الجيش الإسرائيلي إن العديد من الصواريخ أطلقت من غزة باتجاه بلاده. وكان نفس المصدر قد أعلن أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدن بوسط إسرائيل تحذيرا من هجمات صاروخية، انطلاقا من غزة. وجاء ذلك بعد اغتيال إسرائيل لقائد من حركة الجهاد الإسلامي وزوجته في القطاع.

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سقطت العديد من الصواريخ اليوم الثلاثاء المنطلقة من غزة على إسرائيل، وفق ما أعلنه الجيش في تل أبيب. وكان نفس المصدر قد أعلن أن صفارات الإنذار انطلقت في مدن بوسط إسرائيل في تحذير من هجمات صاروخية محتملة من غزة، بعد أن قتلت إسرائيل قائدا كبيرا لحركة الجهاد الإسلامي وزوجته في غزة، حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.



وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي (واي نت) أن سفارات الإنذار انطلقت أيضا في العاصمة التجارية تل أبيب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.



وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن هجوما استهدف أيضا منزل أحد مسؤوليها في دمشق اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ابنه، موضحة في بيان من غزة، بعد قليل من غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد قادتها الكبار، أن المسؤول المستهدف في دمشق هو أكرم العجوري، ولم يتهم بيان الجهاد أي شخص في هجوم دمشق. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.



ومن جهتها، أكدت مصادر طبية ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي مقتل أحد القادة العسكريين البارزين للحركة مع زوجته في غارة جوية إسرائيلية فجر الثلاثاء استهدفت منزله شرق مدينة غزة.



وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "استشهد القائد الكبير بهاء أبو العطا وزوجته في غارة صهيونية استهدفت منزله في حي الشجاعية".



ونعت مساجد عدة في غزة عبر مكبرات الصوت "القائد الكبير بهاء أبو العطا (أبو سليم)". وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهد مواطنان بينهما سيدة وأصيب ثلاثة آخرون في حي الشجاعية".



وفي بيان آخر قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إنها "تتابع تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية فجر اليوم، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة".



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان، أن مسلحين أطلقوا عددا من الصواريخ من غزة تجاه المناطق الإسرائيلية.

فرانس24/ أ ف ب