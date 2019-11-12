ادخال الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الى المستشفى

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واشنطن (أ ف ب)

أُدخل الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الى المستشفى الإثنين حيث يتوقع أن يخضع لعملية في رأسه بعد سقوطه عدة مرات في الاسابيع السابقة، وفق ما أعلن مركز كارتر.

وقال المركز في بيان إن الرئيس البالغ من العمر 95 عاما "تم إدخاله إلى مستشفى إيموري الجامعي هذا المساء لإجراء عملية لتخفيف ضغط على دماغه تسبب به نزيف جراء حادث سقوطه الأخير"، مضيفا أن العملية ستجرى صباح الثلاثاء.

وأضاف "الرئيس كارتر يرتاح بشكل ملائم وزوجته روزالين الى جانبه".

وهو كان قد نقل سابقا الى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض أصيب به بعد سقوطه في شهر تشرين الاول/أكتوبر.

وكارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 جرح رأسه في حادث سقوط ايضا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة "مسكن للإنسانية" وظهر في الموقع المحدد بعين سوداء وضمادة على رأسه.

© 2019 AFP