استبعاد سترلينغ من صفوف منتخب انكلترا لعراكه مع غوميز

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لندن (أ ف ب)

تم استبعاد جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ من صفوف منتخب انكلترا لكرة القدم اثر عراكه مع مدافع ليفربول جو غوميز خلال معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة مونتينيغرو في تصفيات كأس اوروبا 2020.

وكان عراكا نشب بين اللاعبين خلال مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي (3-1) في الدوري ويبدو ان عدوى ذيوله انتقلت الى معسكر فريق منتخب الاسود الثلاثة.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" بان بعض افراد المنتخب الانكليزي تدخلوا للفصل بين اللاعبين بعد "مواجهة بدنية".

واصدر الاتحاد الانكليزي بيانا قال فيه مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت "اتخذنا القرار بعدم الاعتماد على رحيم للمباراة ضد مونتينيغرو" المقررة الخميس.

واضاف المدرب "احد اهم التحديات واحدى اهم نقاط القوة بالنسبة الينا هو فصل عداوة الاندية عن المنتخب الوطني. للأسف، كانت مشاعر مباراة الامس (الاحد) لا تزال موجودة".

وتابع "اعتقد بان قرارنا هو الافضل لصالح الفريق. اما الان فمن المهم جدا وبعد ان اتخذنا هذا القرار بموافقة جميع افراد الفريق ان نساند اللاعبين والتركيز على مباراة الخميس".

ويعتبر سترلينغ احد نجوم منتخب انكلترا في هذه التصفيات بعد تسجيله 8 اهداف في ست مباريات.

يذكر ان انكلترا التي تخوض مباراتها الكروية الرقم (1000) في تاريخها في حاجة الى التعادل على ملعب ويمبلبي لتضمن بطاقة التأهل الى النهائيات التي تقام في اكثر من دولة اوروبية، علما أن انكلترا تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي.

وعلق سترلينغ على القرار معربا عن اعتذاره لما بدر منه وقال في هذا الصدد على حسابه على انستاغرام "انا وجو تبادلنا بعض الكلمات لكننا حللنا الامور في ما بيننا واصبح الامر وراءنا".

واضاف "نحن في رياضة حيث تكون المشاعر ملتهبة ولدي الجرأة للاعتراف بان مشاعري تغلبت على تصرفاتي".

وختم "انا وجو على اتفاق، كلانا يتفهم بان الامر يتعلق بـ5 او 10 ثوان وقد انتهى الامر. نتطلع الى الامام ولا نريد ان نكبّر من حجم ما حصل. يتعين علينا التركيز على مباراة الخميس".

© 2019 AFP