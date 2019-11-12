الدوري الاميركي للمحترفين: كليبرز يهزم رابتورز حامل اللقب

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لوس انجليس (أ ف ب)

تغلب لوس انجليس كليبرز على تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي 98-88 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

وكانت الاعين شاخصة نحو نجم كليبرز الحالي وتورونتو سابقا كاوهي لينارد المنتقل الى الاول في نهاية الموسم الماضي بعد ان قاد الثاني الى احراز باكورة القابه في الدوري الاميركي.

واذا كان لينارد لم يقدم اداء مقنعا واكتفى بتسجيل 12 نقطة فقط مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فان فريقه حقق المطلوب بالتغلب على بطل الموسم الماضي بفضل 21 نقطة سجلها لو وليامس.

ورفع كليبرز رصيده الى 7 انتصارات هذا الموسم مقابل 3 هزائم.

وبعد ان كانت النتيجة متقاربة طوال الارباع الثلاثة الاولى، نجح كليبرز في حسم الامور في صالحه في الربع الاخير الذي انهاه 25-10.

وكان تورونتو تغلب على فريق المدينة الاخر لوس انجليس ليكرز قبل 48 ساعة على ملعب ستايبلز سنتر.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثامن تواليا اثر تغلبه على دالاس مافريكس 116-106 بفضل 34 نقطة لنجمه السلوفيني لوكا دونشيتش مع 9 تمريرات حاسمة و6 متاعبات، في حين سجل زميله كيمبا ووكر 29 نقطة بينها رميتان ثلاثيتان في نهاية المباراة.

وقاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس الى الفوز على نيو اورليانز بيليكانز 122-116 بتسجيله 39 نقطة ليعزز من صدارته لافضل الهدافين في الدوري بمعدل 3ر37 نقطة في المباراة الواحدة. واضاف زميله راسل وستبروك 26 نقطة.

© 2019 AFP