الدوري الاميركي للمحترفين: هايوارد يغيب ستة اسابيع وكوري يامل بالعودة في "مطلع الربيع"

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لوس انجليس (أ ف ب)

خضع جناح بوسطن سلتيكس غوردون هايوارد لعملية جراحية في يده اليسرى وسيغيب عن الملاعب لفترة ستة اسابيع، في حين اعرب نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري عن أمله في العودة الى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وخضع هايوارد لعملية جراحية في احد اصابع اليد خلال اصطدامه بلاعب ارتكاز سان انتونيو سبيرز لاماركوس الدرديج خلال فوز فريقه 135-115 السبت الماضي.

وسيغيب هايوارد بالتالي عن 19 مباراة لفريقه ويامل بالعودة لخوض مباراة القمة في المجموعة الشرقية ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي.

وعلق مدرب سلتيكس براد ستيفينس على غياب هايوارد بالقول "سنحاول ايجاد افضل صيغة للفريق في غيابه على امل ان يعود بعد ستة اسابيع".

وكان هايوارد غاب عن صفوف فريقه طوال موسم 2017-2018 بعد تعرضه لكسر في قصبة الساق في مباراته الافتتاحية بعد اسابيع قليلة من انتقاله اليه قادما من يوتا جاز حيث امضى سبعة مواسم.

وحقق هايوارد (29 عاما) انطلاقة ممتازة في الموسم الحالي مع معدل مقداره 20.3 نقطة و7.9 متابعة و4.6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة كما نجح بنسبة 44 في المئة في رمياته الثلاثية.

في المقابل، اعرب نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري عن امله في العودة الى الملاعب في "مطلع الربيع" المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية في يده.

وقال كوري "اتوقع ان اكون جاهزا للعب. لا ادري متى لكني اتوقع في مطلع الربيع. لم يسبق لي ان تعرضت لاي كسر في مسيرتي وبالتالي لست معتادا على كيفية ادارتها".

ويبدأ فصل الربيع رسميا في 21 اذار/مارس المقبل، في ذلك اليوم يلتقي غولدن ستايت ووريز مع ديترويت بيستونز عشية انتقاله الى نيويورك لمواجهة فريق المدينة نيويورك نيكس. بعدها تتبقى 13 مباراة لانتهاء الموسم العادي قبل بداية مباريات البلاي اوف.

بيد ان حظوظ ستايت في بلوغ البلاي اوف ليست قوية لا سيما بانه حقق انطلاقة سيئة بتسجيله انتصارين مقابل 9 هزائم. كما يغيب عنه لفترة طويلة نجمه الاخر كلاي طومسون بعد خضوعه لعملية جراحية لاصابة في الرباط الصليبي.

وقال كوري افضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016 والذي تعرض للاصابة قبل اسبوعين في مواجهة فينيكس صنز "انا سعيد لانني لن افقد فرصة اللعب حتى نهاية الموسم. كانت العملية الجراحية ضرورية من اجل التعافي بطريقة جيدة".

وتابع "مع اجراء العملية ثمة خطر ان تتأثر اعصاب اليد. الامور معقدة عندما يتعلق الامر بهذه الناحية".

© 2019 AFP