السعودية: يمني يطعن ثلاثة ممثلين على خشبة مسرح في الرياض

طعن شخص يمني مساء الاثنين ثلاثة ممثلين على خشبة مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز في العاصمة الرياض، ما أسفر عن تعرضهم لإصابات "سطحية" حسب المتحدث باسم الشرطة السعودية، التي أوقفت منفذ العملية. وتفاجأ الممثلون بصعود المهاجم إلى الخشبة وتوجيه طعنات لأفراد منها، حسب ما أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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قالت الشرطة السعودية إن رجلا يمنيا طعن ثلاثة فنانين خلال عرض مسرحي في العاصمة السعودية الرياض، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ أن بدأت المملكة المحافظة بتخفيف القيود الموضوعة على الترفيه والتي تعود لعقود.



وتم توقيف المعتدي بعد أن أظهره التلفزيون الرسمي يقتحم خشبة المسرح في حديقة الملك عبد الله خلال عرض موسيقي لما بدا أنه فرقة أجنبية.



وقال متحدث باسم الشرطة أن الأجهزة الأمنية "تعاملت مع حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضا حيا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبد العزيز بحي الملز".



وأضاف المتحدث أنه تم القاء القبض على المهاجم وتبين أنه "مقيم يحمل الجنسية اليمنية"، كما تم ضبط السكين المستخدم بحوزته.



وأشار إلى أنه جرى تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، دون أن يحدد جنسياتهم، أو دوافع مرتكب حادثة الطعن.



وحديقة الملك عبد الله هي واحدة من المواقع التي تستضيف فعاليات موسم الرياض التي تستمر لشهرين، وهو جزء من حملة حكومية لفتح المملكة المتشددة أمام السياحة وتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط.



وأجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إصلاحات كبيرة في السعودية سمح بموجبها بإقامة الحفلات الموسيقية، وإعادة فتح دور السينما وسمح للمرأة بقيادة السيارة في إطار مشروعه لتحديث المملكة.



وفي عروض لم تكن متخيلة قبل عامين فقط، استضافت السعودية حفلات لفنانين عالميين مثل فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية وجانيت جاكسون ومغني الراب فيفتي سنت.



لكن المسؤولين السعوديين يحذرون من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع غارق في النزعة المحافظة محفوف بالمخاطر.

فرانس24/ أ ف ب