المدير التنفيذي لأوبر يعتذر عن وصفه مقتل خاشقجي بأنه "خطأ"

أ ف ب

تراجع دارا خسروشاهي، المدير التنفيذي لشركة أوبر، عن التصريحات التي أدلى بها الإثنين والتي وصف فيها اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي بأنه "خطأ". وأضاف في تغريده على توتير "لا يوجد نسيان لما حصل لجمال خاشقجي"، مؤكدا بأنه قال "شيئا لم يكن يعتقد به". وتعد السعودية من خلال صندوقها السيادي للاستثمارات العامة خامس أكبر حامل أسهم في شركة أوبر.

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قدم دارا خسروشاهي، المدير التنفيذي لشركة أوبر الإثنين اعتذاره لوصفه اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي بأنه "خطأ".

وكتب خسروشاهي على حسابه على توتير "لا يوجد تسامح أو نسيان لما حصل لجمال خاشقجي. وأنا لم أكن مصيبا بوصف ذلك بأنه خطأ"، متراجعا عن تعليقات وردت في حديث أدلى به لموقع أكسيوس.

وأضاف "قلت شيئا في تلك اللحظة لا أعتقد به. مساهمونا يعرفون وجهات نظري هنا منذ زمن طويل، وأنا آسف أني لم أكن بهذا الوضوح مع أكسيوس".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتبر سابقا أن جريمة قتل الصحافي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم، ما يضعه في موقع من يتحمل المسؤولية، لكنه شدد على أنها تمت من دون علمه.

وتعد السعودية من خلال صندوقها السيادي للاستثمارات العامة خامس أكبر حامل أسهم في شركة أوبر، كما أن مدير الصندوق ياسر الرميان عضو في مجلس ادارة الشركة.



خاشقجي كان يستخدم سيارة أوبر

وقال خسروشاهي الأحد في المقابلة حول الجريمة "أعتقد أن الحكومة قالت إنها ارتكبت خطأ"، مشبها ما جرى بحادث مميت لسيارة أوبر للقيادة الذاتية أدى إلى مقتل أحد المشاة في آذار/مارس 2018.

وقال خسروشاهي بعد أن سأله صحافي أكسيوس عن هذه المقارنة بين عملية اغتيال وحادث مروري "أعتقد أن الناس يرتكبون أخطاء، وهذا لا يعني أنه لا يمكن مسامحتهم أبدا".

وأكد الصحافي أن المدير التنفيذي اتصل به بعد وقت قصير على إجراء المقابلة للإعراب عن "أسفه حول اللغة التي استعملها" فيما يتعلق بجريمة خاشقجي.

وأحدثت تعليقات رئيس أوبر ضجة في الولايات المتحدة.

وأشارت كارين عطية الصحافية في واشنطن بوست التي عملت مع خاشقجي قبل مقتله إلى "السخرية المريضة والحزينة" لمقارنة خسروشاهي بين "جريمة قتل إنسان وخلل تقني ارتكبته أوبر".

وقالت على توتير أن خاشقجي لم يكن يملك سيارة عند وصوله إلى الولايات المتحدة واستخدم خدمة أوبر للتنقل، لكنها اتهمت الشركة بإعطاء قيمة أكبر للمال السعودي أكثر من حياة إنسان، وتساءلت عن سبب الإبقاء على مسؤول سعودي في مجلس إدارتها.



انخفاض سهم أوبر



وأضافت على توتير "إذا قتل أحد المساهمين الرئيسيين في أوبر أحدا ما فإن الأمر ليس بذي أهمية حقا. ممثل نظام قاتل يمكن أن يحتفظ بمقعد في مجلس الإدارة".

وقلل خسروشاهي من دور السعودية في أوبر وقال "إنهم كأي حامل آخر للأسهم" يستثمرون في شركة مطروحة للاكتتاب العام، وهم مستثمر كبير كما يمكن أن تكون أنت مستثمرا كبيرا".

وتم طرح أسهم أوبر للاكتتاب العام في شهر أيار/مايو، لكن البداية كانت مخيبة للمستثمرين، حيث انخفض سعر السهم إلى 27 دولارا الإثنين مقارنة مع سعر الطرح الأولي الذي بلغ 42 دولارا.

وأظهرت وثائق الجمعة أن المدير التنفيذي السابق والمؤسس الشريك للشركة ترافيس كالانيك باع 21 بالمئة من أسهمه مقابل نحو 547 مليون دولار.





فرانس24/ أ ف ب