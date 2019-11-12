المدير التنفيذي لشركة أوبر يعتذر عن تعليقات حول جريمة جمال خاشقجي

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واشنطن (أ ف ب)

قدّم دارا خسروشاهي المدير التنفيذي لشركة أوبر الإثنين اعتذاره لوصفه اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي بأنه "خطأ".

وكتب خسروشاهي الإثنين على تويتر "لا يوجد تسامح أو نسيان لما حصل لجمال خاشقجي وأنا لم أكن مصيبا بوصف ذلك بأنه خطأ"، متراجعا عن تعليقات وردت في حديث أدلى به لموقع أكسيوس.

وأضاف "قلت شيئا في تلك اللحظة لا أعتقد به. مساهمونا يعرفون وجهات نظري هنا منذ زمن طويل، وأنا آسف اني لم أكن بهذا الوضوح مع أكسيوس".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتبر سابقا أنّ جريمة قتل الصحافي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم، ما يضعه في موقع من يتحمّل المسؤولية، لكنه شدّد على أنّها تمت من دون علمه.

وتعد السعودية من خلال صندوقها السيادي للاستثمارات العامة خامس أكبر حامل أسهم في شركة أوبر، كما أن مدير الصندوق ياسر الرميان عضو في مجلس ادارة الشركة.

وقال خسروشاهي الأحد في المقابلة حول الجريمة "اعتقد ان الحكومة قالت انها ارتكبت خطأ"، مشبها ما جرى بحادث مميت لسيارة أوبر للقيادة الذاتية أدى الى مقتل احد المشاة في آذار/مارس 2018.

وقال خسروشاهي بعد أن سأله صحافي أكسيوس عن هذه المقارنة بين عملية اغتيال وحادث مروري "أعتقد أن الناس يرتكبون أخطاء، وهذا لا يعني أنه لا يمكن مسامحتهم أبدا".

وأكد الصحافي أن المدير التنفيذي اتصل به بعد وقت قصير على اجراء المقابلة للإعراب عن "أسفه حول اللغة التي استعملها" فيما يتعلق بجريمة خاشقجي.

وأحدثت تعليقات رئيس أوبر ضجة في الولايات المتحدة.

وأشارت كارين عطية الصحافية في واشنطن بوست التي عملت مع خاشقجي قبل مقتله الى "السخرية المريضة والحزينة" لمقارنة خسروشاهي بين "جريمة قتل انسان وخلل تقني ارتكبته أوبر".

وقالت على تويتر أن خاشقجي لم يكن يملك سيارة عند وصوله الى الولايات المتحدة واستخدم خدمة أوبر للتنقل، لكنها اتهمت الشركة بإعطاء قيمة أكبر للمال السعودي أكثر من حياة انسان، وتساءلت عن سبب الابقاء على مسؤول سعودي في مجلس ادارتها.

واضافت على تويتر "اذا قتل أحد المساهمين الرئيسيين في أوبر أحدا ما فان الأمر ليس بذي أهمية حقا. ممثل نظام قاتل يمكن أن يحتفظ بمقعد في مجلس الإدارة".

وقلل خسروشاهي من دور السعودية في أوبر وقال "انهم كأي حامل آخر للاسهم" يستثمرون في شركة مطروحة للاكتتاب العام، و"هم مستثمر كبير كما يمكن ان تكون انت مستثمرا كبيرا".

وتم طرح أسهم أوبر للاكتتاب العام في شهر أيار/مايو، لكن البداية كانت مخيبة للمستثمرين، حيث انخفض سعر السهم إلى 27 دولارا الاثنين مقارنة مع سعر الطرح الأولي الذي بلغ 42 دولارا.

وأظهرت وثائق الجمعة أن المدير التنفيذي السابق والمؤسس الشريك للشركة ترافيس كالانيك باع 21 بالمئة من أسهمه مقابل نحو 547 مليون دولار.

© 2019 AFP