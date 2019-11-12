الولايات المتحدة تعرب عن "قلقها البالغ" حيال الوضع في هونغ كونغ

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واشنطن (أ ف ب)

أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلقها البالغ" إزاء تزايد العنف في هونغ كونغ، ودعت قوات الأمن والمتظاهرين الى ضبط النفس.

وقالت مورغن اورتيغاس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ان "الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونغ كونغ بقلق بالغ".

وأضافت "ندين العنف من جميع الأطراف، ونتعاطف مع ضحاياه بغض النظر عن ميولهم السياسية، كما وندعو الجميع، سواء الشرطة أم المتظاهرين، إلى ممارسة ضبط النفس".

وشهدت هونغ كونغ 24 أسبوعا متتاليا من التظاهرات العنيفة لمحتجين يهدفون الى تأمين حريات ديمقراطية أوسع من تلك الموجودة في الصين التي حكمت المدينة في إطار "دولة واحدة ونظامان" منذ تسلمها من البريطانيين عام 1997.

ويتوق المحتجون لوقف ما يرونه تشدد بكين في السيطرة على هونغ كونغ، والتراجع عن التزاماتها بمنح حريات أكبر للمدينة من تلك الموجودة في البر.

والاثنين أطلق ضابط شرطة النار على متظاهر في هونغ كونغ في حادثة عرضت مباشرة عبر فيسبوك، وتم اضرام النار في رجل آخر من قبل مهاجم ملثم.

© 2019 AFP