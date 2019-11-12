حركة الجهاد الاسلامي تعلن "اغتيال" إسرائيل لأحد قادتها العسكريين في غزة

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت مصادر طبية ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي مقتل أحد القادة العسكريين البارزين للحركة مع زوجته في غارة جوية إسرائيلية فجر الثلاثاء استهدفت منزله شرق مدينة غزة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "استشهد القائد الكبير بهاء أبو العطا وزوجته في غارة صهيونية استهدفت منزله في حي الشجاعية".

ونعت مساجد عدة في غزة عبر مكبرات الصوت "القائد الكبير بهاء أبو العطا (أبو سليم)".

وقالت وزارة الصحة في بيان "استشهد مواطنان بينهما سيدة واصيب ثلاثة أخرون في حي الشجاعية".

وفي بيان آخر قالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة إنها "تتابع تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية فجر اليوم، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة".

ووفق شهود عيان أطلق مسلحون عددا من الصواريخ من غزة تجاه المناطق الإسرائيلية.

© 2019 AFP