ماكرون يتعهّد دعم الكونغو الديموقراطية عسكريا للتصدي للجماعات المسلّحة

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باريس (أ ف ب)

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء تقديم دعم عسكري لجمهورية الكونغو الديموقراطية لتمكين جيشها من التصدّي لجماعات مسلّحة في شرق البلاد المضطرب، وذلك بعد لقائه نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في الإيليزيه.

وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية نزاعا مدمرا قرب حدودها الشرقية، بعدما برزت فصائل مسلّحة عدة إثر حربي الكونغو اللتين وقعتا بين عامي 1996 و1997 وبين عامي 1998 و2003.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع تشيسيكيدي في باريس إن "فرنسا منخرطة بالكامل إلى جانب جمهورية الكونغو الديموقراطية للتصدي للجماعات المسلّحة التي تزعزع استقرار البلاد"، وبعضها مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف ماكرون أن هذا الأمر سيتّخذ "بعدا عسكريا" وسيشمل "العمل الاستخباراتي" من دون تفاصيل.

وينشط "تحالف القوى الديموقراطية" وهو فصيل أوغندي مسلّح إسلامي، في منطقة بيني ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في السنوات الخمس الأخيرة.

ودعا ماكرون الدول الإقليمية إلى "الانخراط مع الرئيس تشيسيكيدي في هذه المعركة البالغة الأهمية".

وقال تشيسيكيدي إنه يريد أن يرى "حضورا أكبر لفرنسا في إفريقيا".

وأضاف أن "الصديق يساعد صديقه عندما يكون في شدة".

© 2019 AFP