نتانياهو يقول إن المعركة قد تطول مع حركة الجهاد الإسلامي والاتحاد الأوروبي يدعو لوقف التصعيد

غداة مقتل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة فجر الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المعركة قد تطول مع حركة الجهاد الإسلامي. من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد بشكل "سريع وتام"، "حفاظا على أرواح وسلامة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، أن "الحكومة الأمنية "وافقت على عملية اغتيال أبو العطا. وقال من مقر وزارة الدفاع بتل أبيب في مؤتمر صحفي "إن بهاء أبو العطا هو كبير الإرهابيين، وهو منفذ رئيسي للإرهاب في قطاع غزة خلال العام الأخير".



وأضاف أنه "خطط ونفذ عمليات إرهابية كثيرة. وأطلق مئات الصواريخ على بلدات في قطاع غزة. وكان في أوج التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى أيضا خلال الأيام الأخيرة".

وتابع إن المعركة "قد تطول مع حركة الجهاد الإسلامي".



ومن جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" نداف أرغمان "إن العملية سمحت لنا بالوصول إليه (أبو العطا) في سريره الذي ينام فيه وإلى غرفة صغيرة كان يعيش ويختبئ فيها".



وقالت إسرائيل في وقت لاحق إنها استهدفت مواقع تدريب للجهاد الإسلامي وموقعا لتصنيع الأسلحة وكذلك فرق إطلاق الصواريخ.



وكان المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس قال لصحافيين "نستعد لأيام عدة من المواجهات".



وأغلقت المدارس في كل من قطاع غزة وفي أجزاء من إسرائيل، بينها في تل أبيب.

حركة الجهاد الإسلامي تتوعد بالرد

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل القيادي أبو العطا (41 عاما) في منطقة الشجاعية في شرق مدينة غزة. وقالت إن زوجته أسماء أبو العطا (39 عاما) قتلت أيضا في الضربة.



وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة له خلال تشييع أبو العطا "ستبقى معركتنا مع الاحتلال مفتوحة على كل الاحتمالات ولن نسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك".



وأضاف" لا خيار أمامنا سوى المواجهة ولا حسابات ستمنع الجهاد من مواصلة الرد على جريمة اغتيال بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال الأخ المجاهد أكرم العجوري".

وتوعد بأن نتانياهو "سيدفع ثمنا غاليا لجريمته" في غزة ودمشق.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد بشكل "سريع وتام"، "حفاظا على أرواح وسلامة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".



وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان إن وقف التصعيد "ضروري الآن حفاظا على أرواح وسلامة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".



وشددت المتحدثة مايا كوسيانكيتش على أن "إطلاق الصواريخ على المدنيين غير مقبول إطلاقا ويجب أن يتوقف فورا".



وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يدعم بالكامل بهذا الصدد جهود مصر" ويذكر بموقفه القاضي بأن "وحده حل سياسي يمكن أن يضع حدا لدوامات العنف هذه".



وقتل الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء قياديا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غارة على منزله في قطاع غزة، ما استتبع ردا بصواريخ أطلقت من غزة وغارات إسرائيلية جديدة تسببت بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل، وسط مخاوف من تصعيد جديد لأعمال العنف.



في المقابل، أطلق ما لا يقل عن خمسين صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي.



فرانس24/ أ ف ب