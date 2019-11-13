إردوغان يعتبر أن تصريحات ماكرون حول الحلف الأطلسي "غير مقبولة"

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء بـ"غير المقبولة" تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن الحلف الأطلسي بات في حالة "موت دماغي".

ومن المكتب البيضاوي في البيت الأبيض قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبجانبه نظيره التركي إن الأخير قد "خاب أمله كثيرا" بعد تصريحات ماكرون عن الحلف الأطلسي.

وتابع الرئيس الأميركي "أعتقد أن ذلك أزعج الرئيس (التركي) كثيرا"، مضيفا "أعتقد أن كثرا يشاطرونه شعوره".

وفي تعقيب على كلام ترامب أضاف الرئيس التركي "(تصريحات ماكرون)غير مقبولة"، في تصريحات مترجمة عن التركية.

وكان ماكرون قد علّق في مقابلة مع "ذي ايكونوميست" على العمليّة العسكريّة التركيّة في شمال سوريا "ليس هناك أيّ تنسيق لقرار الولايات المتحدة الاستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي، ونشهد عدواناً من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقةٍ مصالحنا فيها على المحكّ، من دون تنسيق".

وتساءل الرئيس الفرنسي خصوصاً حول مصير المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي التي تنص على تضامن عسكري بين أعضائه في حال تعرّض أحدهم لهجوم.

وقال ماكرون "ماذا سيحلّ بالمادة 5 غداً إذا قرّر نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد الرد على تركيا، هل سنتدخل؟ هذا سؤال حقيقي".

© 2019 AFP