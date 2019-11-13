المحكمة الدستورية تدعم تعيين جانين آنيز رئيسة انتقالية وموراليس يدين "الانقلاب"

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لاباز (أ ف ب)

أيدت المحكمة الدستورية في بوليفيا الثلاثاء تعيين جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السطة الذي خلفه ايفو موراليس.

وجاء بيان عن المحكمة ليدعم تعيين آنيز البالغة 52 عاما بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونغرس في تأمين النصاب القانوني.

واستندت المحكمة الى إعلان دستوري صادر عام 2001 يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث ان التالي في التسلسل يتولى الرئاسة "بحكم الواقع".

وآنيز النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ مخولة وفق الدستور تولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعا مع موراليس.

وفي المقابل دان موراليس الثلاثاء ما أسماه "الانقلاب الأكثر خبثا وعدوانية في التاريخ" بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد.

ووصف آنيز في تغريدة على تويتر من منفاه في المكسيك بأنها "عضو مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب".

وأضاف "أعلنت نفسها (...) رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، يحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب".

من جهة أخرى أعلنت السلطات البوليفية أن عدد القتلى جراء أعمال العنف في الشارع التي تلت الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول/أكتوبر الماضي بلغ 7 قتلى.

© 2019 AFP