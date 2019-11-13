الولايات المتحدة: بدء الجلسات العلنية في الكونغرس لإجراءات عزل ترامب

افتتح مجلس النواب في الولايات المتحدة الأربعاء في إطار التحقيق المتعلق بإمكان عزل الرئيس دونالد ترامب جلسات تاريخية علنية تتواصل لثلاثة أيام، للنظر في الاتهامات الموجهة لترامب باستغلال السلطة.

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بدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء سلسلة جلسات تاريخية علنية في إطارالتحقيق المتعلق بإمكان عزل الرئيس دونالد ترامب الذي يتهمه الديمقراطيون باستغلال السلطة.

وأكد الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، أن الجلسات ينبغي أن تجري من دون "ضغينة" ولا "تأخير"، وذلك في بداية جلسة استجواب السفير الأمريكي المؤقت في كييف وليام تايلور والمسؤول المتخصص في شؤون أوكرانيا في الخارجية الأمريكية جورج كنت.

وتساءل شيف الذي يشرف على التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام "بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا" وما إذا كان قد قام بـ"استغلال سلطته"، مضيفاً أن "المسألة بهذه البساطة والفظاعة".



فرانس24/ أ ف ب