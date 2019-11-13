بطولة ألمانيا: إيقاف قائد فرانكفورت سبعة أسابيع لدفعه مدرب فرايبورغ

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برلين (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الأربعاء إيقاف الأرجنتيني ديفيد أبراهام قائد فريق اينتراخت فرانكفورت سبعة أسابيع، لدفعه مدرب فرايبورغ كريستيان شترايخ وطرحه أرضا خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري المحلي.

وفرضت محكمة تابعة للاتحاد عقوبة الإيقاف وغرامة قدرها 25 ألف يورو على اللاعب لإدانته بـ "الاعتداء على منافس"، بعدما قام بدفع المدرب بكتفه خارج خط الملعب، ما كلفه بطاقة حمراء خلال مباراة الفريقين ضمن المرحلة الحادية عشرة الأحد، والتي انتهت بفوز فرايبورغ بنتيجة 1-صفر.

ولن يتمكن أبراهام من اللعب في الدوري المحلي قبل نهاية العام الحالي، نظرا لأن العقوبة بين 10 تشرين الثاني/نوفمبر و29 كانون الأول/ديسمبر.

ويخوض فرانكفورت ست مباريات في البوندسليغا خلال هذه الفترة، على أن يكون 22 كانون الأول/ديسمبر (المرحلة 17) اليوم الأخير من المنافسات قبل العطلة الشتوية، وتستأنف في 17 كانون الثاني/يناير.

وأكد فريق فرانكفورت انه سيستأنف القرار "بهدف منح ديفيد أبراهام فرصة" شرح روايته لما حصل بينه وبين المدرب البالغ من العمر 54 عاما.

وقام اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بدفع المدرب بقوة بكتفه أثناء لحاقه بكرة خرجت الى خارج خط التماس خلال المباراة المتوترة بين الفريقين. وإضافة الى طرد أبراهام، تلقى لاعب فرايبورغ الإيطالي فينتشنزو غريفو، مسجل هدف الفوز لفريقه، بطاقة حمراء أيضا بعد تدخل من على مقاعد البدلاء بالتدافع الذي تلا الحادثة، وأمسك خلاله بعنق لاعب فرانكفورت.

وتقدم أبراهام في وقت سابق باعتذار عما بدر منه، بينما أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية الى أن ناديه فرض عليه عقوبة مالية قدرها 35 ألف يورو، سيتم التبرع بها الى جمعيات خيرية.

وعلق شترايخ على ما حصل بالقول إن "ديفيد ليس شخصا سيئا".

في المقابل، أكد مدرب فرانكفورت النمسوي آدي هيوتر أن أبراهام سيبقى قائدا للفريق، على رغم اعتباره أن الحادثة لا يمكن تبريرها.

© 2019 AFP