دوري أبطال آسيا: أربع طائرات لنقل المشجعين السعوديين الى اليابان

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الرياض (أ ف ب)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية الأربعاء أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بتخصيص أربع طائرات لنقل المشجعين لحضور مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بين الهلال ومضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويلتقي الفريقان السعودي والياباني في إياب الدور النهائي في مدينة سايتاما في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، علما بأن الهلال خرج متفوقا بنتيجة 1-صفر في مباراة الذهاب على أرضه في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشارت الهيئة في بيان الى أن ولي العهد وجّه "بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني"، وذلك دعما "لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزًا للاعبيه لحسم اللقب لصالحه (...) بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز".

ويطمح الهلال إلى التتويج باللقب الثالث في المسابقة بعد عامي 1992 و2000، والسابع في مختلف البطولات الآسيوية. ويأمل النادي السعودي في تعويض خسارته في نهائي عام 2017، عندما تعادل مع النادي الياباني ذهابا 1-1، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بنتيجة صفر-1.

© 2019 AFP