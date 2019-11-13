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ريبورتاج 3/5: على متن أحد زوارق خفر السواحل الليبي أثناء اعتراض مهاجرين في البحر

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صورة ملتقطة من الشاشة. فرانس24

في هذا التقرير الحصري من سلسلة تقاريرنا في ليبيا نأخذكم في مهمة على متن أحد زوارق خفر السواحل الليبي، أثناء إجبار مهاجرين في عرض البحر على العودة إلى ليبيا.