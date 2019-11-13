ريبورتاج 3/5: على متن أحد زوارق خفر السواحل الليبي أثناء اعتراض مهاجرين في البحر
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في هذا التقرير الحصري من سلسلة تقاريرنا في ليبيا نأخذكم في مهمة على متن أحد زوارق خفر السواحل الليبي، أثناء إجبار مهاجرين في عرض البحر على العودة إلى ليبيا.
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التقرير يبين لكم حجم المعاناة التي يعيشها المهاجرون في ليبيا وفي محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر، حيث تقوم طواقم خفر السواحل بتوقيفهم ومنعهم من مواصلة الرحلة إلى إيطاليا أو مالطا. منظمات غير حكومية عدة تدين سوء معاملة المهاجرين وإجبارهم على العودة من عُرض البحر إلى دولة بحالة حرب. صور نادرة وحصرية في تقرير عبد الله ملكاوي وجولي دونغولوف وكاثرين نوريس ترنت.
عبد الله ملكاوي