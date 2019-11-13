قتيل في اندونيسيا إثر هجوم استهدف مقرا للشرطة

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ميدان (اندونيسيا) (أ ف ب)

اسفر هجوم انتحاري وقع أمام مقر للشرطة في غرب اندونيسيا إلى مقتل المنفذ وإصابة ستة بجروحشخص على الأقل، يعتقد أنّه المنفذ، بالإضافة إلى ستة مصابين، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

ووقع الهجوم نحو الساعة 08,45 بالتوقيت المحلي (01,45 بتوقيت غرينتش) أمام مقر شرطة مدينة ميدان في جزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براستيو "نعتقد في الوقت الحاضر أن (الانتحاري) تحرك بمفرده".

ورأى صحافي في فرانس برس أشلاء جثة على الأرض أمام المقر.

واصيب ستة اشخاص على الأقل بالهجوم، بينهم أربعة عناصر من الشرطة، بحسب المتحدث الذي أشار إلى عدم وجود إصابات خطيرة.

وتمثّل مراكز الشرطة هدفاً متواترا للمتطرفين في اندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث التعداد السكاني.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تعزيز التدابير الأمنية في أعقاب هجوم استهدف وزير الأمن ويرانتو.

وأوقفت الشرطة في حينه منفذَي الهجوم، وهما رجل وزوجته، وكشفت أنّهما ينتميان إلى "جماعة أنصار الدولة" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية.

© 2019 AFP