كرة القدم: الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني دافيد فيا يعلن اعتزال اللعب

قرر الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني، ونجم فالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد السابق دافيد فيا، اعتزال لعب كرة القدم قبل نهاية الموسم الحالي، وفق ما أعلن الأربعاء. وسجل فيا مع منتخب بلاده 59 هدفا خلال 98 مباراة، وفاز معه ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2008، وكأس العالم 2010، وفي سجله ألقاب للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبية.

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أعلن الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني لكرة القدم دافيد فيا الأربعاء أنه قرر اعتزال اللعبة نهائيا قبل نهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات رفع خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودوري الأبطال.

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما، والذي يدافع حاليا عن ألوان نادي فيسل كوبي الياباني، أنه سيضع في ختام الموسم الحالي حدا لمسيرة امتدت 19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية عدة أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا. كما خاض فيا 98 مباراة مع المنتخب الإسباني سجل خلالها 59 هدفا، وهو رقم قياسي.

وقال المهاجم الفذ للصحافيين بتأثر بالغ في مدينة كوبي اليابانية "لقد قررت أن أنهي مسيرتي الاحترافية، لقد قررت الاعتزال". وتابع "أفكر بهذا الموضوع منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن القرار "هو نتيجة نقاشات أجريتها مع عائلتي والناس المحيطين بي... أردت أن أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال كرة القدم".

وسيصبح فيا بعد ابتعاده عن المنافسة على المستطيل الأخضر، مستثمرا في نادي كوينزبورو في مدينة نيويورك الأمريكية، والمشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية في الولايات المتحدة. وأوضح "على الرغم من أنني لن أكون على أرض الملعب بعد اليوم، سأبقى منخرطا في كرة القدم بطرق أخرى، وسأساهم في عالم اللعبة".

وشارك فيا مع منتخب "لا روخا" في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، وكان ضمن التشكيلة الذهبية التي أحرزت لقب مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، إضافة إلى كأس أوروبا 2008، لكنه اضطر بسبب الإصابة للغياب عن تشكيلة المنتخب التي احتفظت باللقب القاري عام 2012.

وعلى صعيد الأندية، كانت تجربته الأبرز مع برشلونة (بين 2010 و2013)، حيث حقق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا لموسم 2010-2011، وكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في 2011، ولقب الدوري الإسباني لموسمي 2010-2011 و2012-2013. وأضاف فيا إلى رصيده لقبا ثالثا في الليغا مع أتلتيكو عام 2014.

وبعد رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية في 2014، خاض فيا تجربة مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي، وسجل له 80 هدفا في 124 مباراة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، انضم إلى نادي فيسل كوبي الياباني، حيث دافع عن ألوانه إلى جانب زميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا والألماني لوكاس بودولسكي. وسجل المهاجم الإسباني 12 هدفا في 26 مباراة مع فيسل الذي يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الياباني.

ويتوقع أن يخوض فيا خمس مباريات إضافية مع ناديه تتوزع بين الدوري المحلي وكأس إمبراطور اليابان، على أن يقام له حفل وداع رسمي في السابع من ديسمبر/كانون الأول، في مباراته الأخيرة في الدوري.

فرانس24/ أ ف ب