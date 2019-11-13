مؤيدون للمعارض غوايدو يحتلون جزءا من سفارة فنزويلا في برازيليا (رسمي)

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برازيليا (أ ف ب)

احتل أنصار للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو صباح الأربعاء جزءا من سفارة فنزويلا في البرازيل بعدما فتح لهم أفراد من طاقم البعثة الأبواب في تعبير عن ولائهم لزعيم المعارضة، حسبما أعلنت تيريزا بيلاندريا السفيرة التي عينها غوايدو.

لكن مصدرا في الشرطة البرازيلية ذكر أن هذه المجموعة "تحاول التفاوض بطريقة سلمية" مع أنصار للرئيس نيكولاس مادورو داخل السفارة حيث يبدو الوضع ملتبسا بينما تبدأ المحادثات الثنائية لقمة بريكس في العاصمة البرازيلية.

وفي بيان أكدت بيلاندريا أن أفراد طاقم السفارة سلموا "طوعا البعثة الدبلوماسية إلى الممثلية المعتمدة رسميا في البرازيل". وأضافت "ندعو كل الشخصيات الرسمية المتعمدة في قنصليات فنزويلا السبع الى اتخاذ القرار نفسه".

وتدعم حكومة اليميني القومي جاير بولسونارو فعليا خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في فنزويلا واعترفت به نحو خمسين بلدا.

من جهته، قال فريدي ميرغوت الموالي للرئيس مادورو أن "اشخاصا غريبين عن السفارة دخلوا إليها وقاموا بانتهاك أرض فنزويلية". ووردت تصريحات الدبلوماسي في تسجيل فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس من حزب العمال اليساري البرازيلي الذي يقوده الرئيس السبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويأتي ذلك بينما يستعد الرئيس بولسونارو لعقد اجتماع ثنائي مع نظيره الصيني شي جينبينغ قبل قمة لبريكس في برازيليا الخميس.

وفنزويلا موضوع خلاف في بريكس حيث لا تعترف سوى البرازيل بشرعية غوايدو، بينما تدعم روسيا والصين الرئيس مادورو.

© 2019 AFP