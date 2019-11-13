12 قتيلاً و17 جريحاً في حادث سير في سلوفاكيا

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براتيسلافا (أ ف ب)

قتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة مراهقين، وأصيب 17 بجروح الأربعاء جراء اصطدام بين شاحنة وحافلة في غرب سلوفاكيا، وفق حصيلة جديدة لهيئات الإغاثة.

وقالت هيئة الإطفاء والإغاثة السلوفاكية على صفحتها على فيسبوك "بحسب معلوماتنا الأخيرة، قتل 12 شخصاً وأصيب 17 في الحادث".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق مقتل 13 شخصاً وإصابة 20 آخرين في الحادث.

وأعلنت وزيرة الصحة أندريا كالافسكا الموجودة في موقع الحادث مقتل "أربعة مراهقين على الأقل" جراء الاصطدام.

وتقلّ هذه الحافلة التي تتولى خط نقل عام دوري بشكل خاص طلاب ثانويات، وفق ما أعلن المتحدث باسم هيئات الإطفاء في نيترا (غرب) ميكال فارغا.

ووقع الحادث في أطراف مدينة نيترا العاصمة المحلية لمقاطعة نيترا الواقعة على بعد 80 كلم شرق العاصمة براتيسلافا، قرابة الساعة 13,00 (12,00 ت غ).

وقال فارغا إن الشاحنة التي كانت تقل تربةً وحجارةً "ربما كانت مثقلة بعبء زائد"، مضيفاً أن أسباب الحادث المباشرة غير واضحة حتى الآن.

وبحسب قناة ماركيزا المحلية، فقدت الشاحنة السيطرة وانحرفت إلى الطريق المقابل حيث اصطدمت بالحافلة.

وقالت هيئة الإطفاء "تجري معالجة العديد من الجرحى في سيارة إسعاف، ويجري تركيب خيمة لعناصر الإغاثة والجرحى".

ويعمل نحو 30 عنصر إطفاء في المكان، كما أرسلت العديد من مروحيات الإغاثة إلى الموقع.

وسيتم تأمين مساعدة نفسية للضحايا وعائلاتهم.

وتعثرت عمليات الإغاثة بسبب هطول أمطار غزيرة، لكن فرق الإنقاذ أكدت أنه عند حصول الحادث لم يكن هناك أمطار.

© 2019 AFP