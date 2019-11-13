12 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال في انفجار سيارة مفخخة في كابول

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كابول (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأفغانية أن اعتداء بسيارة مفخخة في كابول اسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، وجرح عشرين آخرين بينهم أربعة أجانب كانوا هدف الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة "حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية تحمل اسم غاردا-وورلد".

واعلنت ناطقة أخرى باسم وزارة الداخلية تدعى مروة أميني أن "12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال قتلوا وجرح عشرون آخرون بينهم أربعة من أعضاء شركة غاردا-وورلد".

وكانت الحصيلة السابقة سبعة قتلى وعشرة جرحى.

ولم تكشف الوكالة جنسيات أعضاء الشركة الأمنية.

من جهته، صرح وزير الداخلية بالوكالة مسعود اندارابي على هامش مؤتمر صحافي أن أحد القتلى "كان تلميذا في ال13 من العمر في طريقه إلى مدرسته".

وأضاف "يجب على اعداء شعبنا ان يعلموا ان شعبنا مصمم على السلام، ولا شيء يمكن أن يوقفه عن تحقيق السلام".

وذكر مصدر في وزارة الداخلية ان انتحارياً كان في الشاحنة وقام بتفجيرها.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ازدحام.

وتنشط حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة.

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أنّ السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.

وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ العام 2014، وهو ابن مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن العديد من الهجمات على كابول وعلى قوات الحلف الأطلسي.

والسجينان الآخران هما حاج ملي خان الذي يعتقد أنه عم قائد حركة حقاني سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسيّ لطالبان في قطر.

ولم يكشف غني عن مصير الرهينتين الغربيتين وهما استاذان استرالي واميركي يعملان في الجامعة الأميركية في كابول. كما لم يتضح متى وأين سيتم الافراج عنهما.

وتم خطف الأميركي كيفين كنغ والاسترالي تيموثي ويكس في آب/اغسطس 2016 من قلب العاصمة كابول.

وظهر الاثنان في تسجيل فيديو نشرته حركة طالبان التي قالت ان صحة كنغ ليست جيدة.

واضاف غني في كلمته ان "صحة الرهينتين تتدهور اثناء احتجاز الارهابيين لهما".

ولم يحدد موعد ومكان الافراج عن سجناء طالبان.

والاربعاء صرح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس انه لا يستطيع بعد تأكيد أي شيء عن عملية التبادل.

واعرب غني عن امله في أن يساعد القرار في "تمهيد الطريق" لبدء محادثات مباشرة غير رسمية بين حكومته وطالبان التي ترفض التفاوض مع حكومته.

على مدار العام الماضي، اجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات مباشرة سعياً للتوصل إلى اتفاق من شأنه جلب المتمردين إلى طاولة محادثات السلام مع كابول، والسماح للولايات المتحدة ببدء سحب القوات.

ولكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنهى المفاوضات فجأة في أيلول/سبتمبر، مشيراً إلى استمرار عنف طالبان.

ويتفق معظم الخبراء على أنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، وأن المحادثات يجب أن تستأنف مرة أخرى. ومع ذلك، ما زال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً في الحرب الدموية الطويلة.

والشهر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا يقول إن عددا "غير مسبوق" من المدنيين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر من هذا العام.

وتمثل هذه الارقام - 1117 حالة وفاة و 3139 اصابة من 1 تموز/يوليو حتى 30 أيلول/سبتمبر - زيادة بنسبة 42 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وألقت الأمم المتحدة معظم اللوم على "العناصر المناهضة للحكومة" مثل حركة طالبان، التي تشن تمرداً في أفغانستان منذ أكثر من 18 عاماً.

© 2019 AFP