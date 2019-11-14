التصفيات المزدوجة: ليبي يستقيل من تدريب الصين بعد الخسارة امام سوريا

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دبي (أ ف ب)

اعلن مدرب منتخب الصين الايطالي المخضرم مارتشيلو ليبي استقالته من منصبه عقب خسارة فريقه امام سوريا 1-2 الخميس في دبي ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس اسيا 2023 ومونديال 2022 كما اشارت وكالة شينهوا الصينية.

وقال ليبي في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة "اتقاضى اجرا سنويا مرتفعا جدا وانا اتحمل المسؤولية. اعلن الان استقالتي ولن اكون من الان وصاعدا مدربا للمنتخب الصيني".

واضاف "نستطيع التغلب على منتخبات ضعيفة مثل المالديف وغوام، لكن عندما نواجه منتخبات قوية مثل الفيليبين وسوريا لا نستطيع تقديم كرتنا المعهودة".

وهي المرة الثانية التي يستقيل فيها ليبي، مدرب منتخب ايطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006، من منصبه، بعد ان تولى الاشراف على تدريب المنتخب الصيني عام 2016 قبل ان يتركه اثر الخسارة امام ايران صفر-3 في نهائيات كأس اسيا في الامارات في كانون الثاني/يناير 2019. ثم عاد الى تدريب المنتخب الصيني في ايار/مايو الماضي.

ويحتل المنتخب الصيني المركز الثاني في المجموعة الاولى مع 7 نقاط من 4 مباريات متخلفا بفارق 5 نقاط عن سوريا المتصدرة.

© 2019 AFP