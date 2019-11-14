العراق: قتلى وجرحى خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد

أحد المتظاهرين يلوح بشارة النصر في بغداد، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

أفادت مصادر طبية عراقية بأن أربعة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 42 في احتجاجات جديدة شهدتها العاصمة بغداد. وقتل المتظاهرون بعد إصابتهم بقنابل مسيلة للدموع، لترتفع حصيلة قتلى هذه الاحتجاجات منذ بدايتها إلى أكثر من 300 قتيل.

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قتل أربعة متظاهرين الخميس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الأمنية مباشرة باتجاه المحتجين، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.



وأشارت المصادر أيضا إلى سقوط 42 جريحا الخميس قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة. وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.

وكانت مصادر بالشرطة العراقية وفي القطاع الطبي قالت إن قوات الأمن قتلت اثنين من المحتجين وأصابت 35 آخرين بجروح في بغداد اليوم الخميس في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقالت المصادر إن أحد المحتجين توفي في الحال إثر اصطدام عبوة غاز مسيل للدموع برأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثرا بجروح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

فرانس24/ رويترز



