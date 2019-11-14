المغرب: إرجاء محاكمة مغني "عاش الشعب" الملاحق بتهمة "إهانة موظفين عموميين"

أجل القضاء المغربي الخميس محكامة معني الراب محمد منير، الملقب بـ"سيمو كناوي"، إلى 25 نوفمبر/تشرين الأول. ويحاكم كناوي بتهمة "إهانة موظفين عموميين وهيئة قضائية"، وكان قد اعتقل عقب إطلاق أغنية "عاش الشعب" التي أداها بصحبة مغني راب آخرين وشاهدها الملايين من الأشخاص على يوتيوب. وطالبت العفو الدولية بالإفراج الفوري عنه. فيما أكد متحدث باسم المديرية للأمن أن توقيفه ليس له أية علاقة بالأغنية.

إعلان اقرأ المزيد

أرجأ القضاء المغربي الخميس محاكمة مغني الراب محمد منير الملقب بـ "سيمو كناوي" في المحكمة الابتدائية بسلا إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني بطلب من دفاع المديرية العامة للأمن التي دخلت طرفا مدنيا في القضية، "كونها اعتبرت نفسها متضررة" كما أوضح محاميها عبد الفتاح يثربي لوكالة الأنباء الفرنسية، مشيرا إلى أن طلبه جاء "لأخذ مهلة لدراسة الملف". بينما ينتظر أن تبث المحكمة لاحقا في طلب الدفاع الإفراج المؤقت عنه.



وبدأت محاكمة سيمو كناوي الخميس، ويلاحق بتهمة "إهانة موظفين عموميين وهيئة قضائية"، والذي اعتقل غداة إطلاقه مع فناني راب آخرين أغنية "عاش الشعب"، التي تضمنت عبارات احتجاج وانتقادات لاذعة مثيرة جدلا واسعا في المغرب.



وأوقف كناوي في فاتح نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، بعد نشره فيديو 5 أيام قبل بث الأغنية يسب فيه الشرطة. وبرر ذلك في تصريح لوسائل إعلام محلية قبل إيقافه، بأنه كان بسبب "تعرضه لظلم من طرف شرطي".



وقال دفاعه محمد صادقو لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنه يلاحق بسبب مشاركته في إبداع أغنية ‘عاش الشعب‘ بدليل أنه لم يعتقل إلا بعد بثها"، داعيا إلى "إسقاط الملاحقة، لأن لا أحد تقدم بشكوى ضده".





وأكد متحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني لوكالة الأنباء الفرنسية أن لا علاقة لإيقافه بتلك الأغنية، مشددا على أن الشرطة لم تتلق أية تعليمات بإجراء أي بحث مع زميليه الآخرين.



العفو الدولية تنتقد اعتقال سيمو كناوي



اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء محاكمة كناوي "اعتداء صارخاً على الحق في حرية التعبير"، داعية إلى "إطلاق سراحه فورا".



ونالت الأغنية إعجاب أكثر من 600 ألف مشاهد على يوتيوب مقابل 16 ألفا لم يستحسنوها. وأثارت نقاشا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بين من استهجن عبارتها "المسيئة"، معتبرا مضمونها "شعبويا"، ومن رأى فيها تعبيرا عن "يأس" و"سخط" الشباب المغربي، انسجاما مع أناشيد مماثلة ترددها جماهير كرة القدم في الآونة الأخيرة.



ويمثل الشباب ثلث سكان المملكة البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة. وأفاد تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) أن 25 بالمئة من الشباب بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج الدراسة ولا يمارسون أي عمل أو تدريب.



أغنية "عاش الشعب"



تنتقد أغنية "عاش الشعب"، التي أطلقها كناوي (31 عاما) مع مطربي راب آخرين، الملقبين بلزعر وولد الكرية في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أوضاع "الظلم" و"الفساد" و"الاستئثار بالثروات" في المغرب و"الفقر (...) الذي سيختفي في 2020، لأن الجميع سيغادر البلاد هربا"، كما يقول أحد مقاطعها، في إحالة على الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.



وتخطت الأغنية، التي حصدت أكثر من 13,3 مليون مشاهدة منذ بثها على يوتيوب، الخطوط الحمراء التقليدية في المغرب موجهة انتقادات للملك محمد السادس. "أردنا بكل بساطة التعبير عن احتجاجنا على الأوضاع الاجتماعية المتردية والفساد"، كما يوضح أحد مبدعيها يحيي السملالي "لزعر" (31 عاما)، مشيرا إلى أن ثلاثتهم عاطلون عن العمل.

فرانس24/ أ ف ب