الولايات المتحدة تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا

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واشنطن (أ ف ب)

اعترفت الولايات المتحدة الأربعاء بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة ايفو موراليس التي جاءت اثر اسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشارع.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديموقراطي وبموجب الدستور البوليفي".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع بوليفيا وشعبها "في الوقت الذي يتحضرون فيه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في اقرب وقت ممكن".

كما دعا البوليفيين إلى الابتعاد عن العنف وسط توتر بين مؤيدي موراليس وعارضيه.

وكانت آنيز البالغة 52 عاما نائبة ثانية لرئيس مجلس الشيوخ قبل أن تعلن نفسها رئيسة انتقالية الثلاثاء، وهي خطوة ايدتها المحكمة الدستورية.

وقد كررت تعهدها ب"إجراء انتخابات في أقصر وقت ممكن".

وتشهد بوليفيا حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في 20 تشرين الأول/أكتوبر وفاز فيها موراليس بولاية رئاسية رابعة.

ومع تنامي الاحتجاجات ضده وجد موراليس نفسه معزولا بشكل متزايد بعد ان شلت الاضرابات والتظاهرات البلاد، الى أن قدم استقالته الاحد مع تخلي الجيش عنه ولجأ الى المكسيك حيث وصف من هناك ما جرى بأنه "انقلاب".

© 2019 AFP