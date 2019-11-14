بطولة الماسترز: زفيريف ينفي استخداما غير قانوني لهاتفه النقال

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لندن (أ ف ب)

نفى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا عالميا وحامل اللقب، استخداما غير قانوني لهاتفه النقال خلال مباراته امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب المقامة في لندن.

وتطرق زفيريف إلى هذه المسألة على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده بنهاية المباراة التي خسرها بنتيجة 3-6 و2-6، عندما سُئل ما اذا كان استخدم هاتفه، بالقول "هاتفي كان في غرفة تبديل الملابس"، مضيفا "أتركه دائما هناك. لا أعرف ماذا شاهدوا، ولكن بالتأكيد لم يكن هاتفا".

وشدد ابن الـ22 عاما مرة جديدة على ان هاتفه لم يكن بحوزته في الملعب.

وعندما توجه إليه بسؤال حول ماهية ما يكون قد لمسه في حقيبته، أجاب الألماني متسائلا "أقصد، زجاجة ماء؟ ربما زجاجة مياه فارغة؟.

واظهرت لقطات تلفزيونية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الالماني وهو يلمس شيئا ما داخل حقيبته اثناء احدى فترات التبديل.

وتنص القوانين على انه لا يحق للاعبين استخدام اي أجهزة إلكترونية اثناء المباريات.

ويرتبط مصير تأهل زفيريف إلى الدور نصف النهائي بمباراته الاخيرة أمام الروسي دانييل مدفيديف الرابع الجمعة، بعدما كان استهل حملة الدفاع عن لقبه في لندن بالفوز على الاسباني رافايل نادال الأول قبل أن يخسر أمام تسيتسيباس.

© 2019 AFP