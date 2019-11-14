بطولة الماسترز: فوز معنوي لبيريتيني على تييم

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لندن (أ ف ب)

حقق الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف الثامن فوزاً معنوياً بفوزه على النمسوي دومينيك تييم الخامس 7-6 (7-3) و6-3، في ثالث مبارياتهما في بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، المقامة في العاصمة الإنكليزية لندن، عن مجموعة "بيورن بورغ".

وكان مصير اللاعبين قد تحدد قبل دخولهما إلى هذه المباراة، حيث ضمن النمسوي بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه في أول مباراتين على السويسري روجيه فيدرر الثالث، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني، في حين أكد الإيطالي خروجه بخسارتين اما نفس اللاعبين.

ويخوض فيدرر وديوكوفيتش في وقت لاحق من مساء اليوم مباراة تحديد من سينضم إلى تييم في المربع الذهبي عن المجموعة.

وهو أول فوز في اول مشاركة لبيريتيني في مسيرته في بطولة الماسترز الختامية.

شهدت المجموعة الأولى ندية بين اللاعبين، كاد الايطالي يحسمها في الشوط العاشر بعدما كان قد كسر شوط الارسال الخامس للنمسوي، لكن الأخير رد له التحية بكسر مماثل، فتعادلا 5-5، وثم 6-6، ليحتكما إلى شوط فاصل أنهاه الإيطالي لصالحه 7-3.

ولم يحتاج بيريتيني لأكثر من كسر واحد في المجموعة الثانية ليفوز بها وبالمباراة، اذ اكتفى بكسر الارسال الثالث لخصمه فتقدم 4-2، ونجح بالفوز بكل ارسالاته الباقية ليحسمها 6-3.

© 2019 AFP