بطولة الماسترز: فيدرر "الرائع" يقصي ديوكوفيتش ونادال ينهي العام في صدارة التصنيف

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لندن (أ ف ب)

اقصى السويسري المخضرم روجيه فيدرر (38 عاما) منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بطولة الماسترز لكرة المضرب بفوزه عليه بسهولة 6-4 و6-3 في ثالث مبارياتهما في بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، المقامة في العاصمة الإنكليزية لندن، عن مجموعة "بيورن بورغ" وبلغ نصف النهائي، في حين بات ماتيو بيريتيني اول ايطالي يحقق فوزا في تاريخ هذه البطولة.

وادت خسارة ديوكوفيتش الى ضمان احتلال الاسباني رافايل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في نهاية عام 2019. وعادل نادال بالتالي الرقم القياسي لاحتلال هذا المركز في نهاية العام للمرة الخامسة في تاريخه الذي بات يتقاسمه مع فيدرر وديوكوفيتس والاميركي جيمي كونورز.

وقدم فيدرر احد افضل عروضه في الاونة الاخيرة ونجح في كسر ارسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الاولى ومرتين في الثانية لينهي دور المجموعات في المركز الثاني وراء النمسوي دومينيك تييم وسيلاقي متصدر مجموعة "اندريه اغاسي" في نصف النهائي.

وثأر فيدرر بالتالي لخسارته امام ديوكوفيتش في المباراة المشهودة في نهائي ويمبلدون الصيف الماضي.

وهي المرة السادسة عشرة في 17 مشاركة يبلغ فيها فيدرر الدور نصف النهائي.

وقال فيدرر بعد المباراة "اجواء رائعة، منافس رائع. لقد كان الامر مميزا بالنسبة الي. لقد استمتعت بذلك منذ البداية. انا سعيد للغاية في الوقت الحالي".

وحمل اللقاء الرقم 49 بين اللاعبين ولا يزال ديوكوفيتش يتفوق بـ26 انتصارا مقابل 23 للسويسري علما بان اخر انتصار لفيدرر على الصربي كان قبل اربع سنوات.

-فوز معنوي لبيريتيني-

حقق الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف الثامن فوزاً معنوياً بفوزه على النمسوي دومينيك تييم الخامس 7-6 (7-3) و6-3 ضمن المجموعة ذاتها.

وكان مصير اللاعبين قد تحدد قبل دخولهما إلى هذه المباراة، حيث ضمن النمسوي بلوغ الدور نصف النهائي بعد فوزه في أول مباراتين على السويسري روجيه فيدرر الثالث، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني، في حين أكد الإيطالي خروجه بخسارتين اما نفس اللاعبين.

وقال تييم "لقد حاولت الفوز بالمباراة لكن رأسي كان يدفعني للتفكير انه يجب علي أن انتبه لمباراة السبت في نصف النهائي (...) يجب ان أكون حاضراً بنسبة 100% للمباراة، ولن يكون من الذكاء لعب مباراة أخرى مدتها ثلاث ساعات".

وهو أول فوز في اول مشاركة لبيريتيني في مسيرته في بطولة الماسترز الختامية، ليصبح أول لاعب إيطالي لا يعود خالي الوفاض من الماسترز، على عكس أدريانو باناتا (1975) وكورادو بارازوتي (1978).

ودخل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في تصنيف الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر الماضي نادي العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، بعد بلوغه الجمعة الدور نصف النهائي لدورة فيينا، علما أنه بدأ الموسم خارج الخمسين الأوائل.

وقال "الوجود هنا لم يكن هدفا في بداية العام، حتى قبل فلاشينغ ميدوز (حيث وصل إلى الدور نصف النهائي)، كما تعلمون، لم أفكر في الأمر".

واضاف "هناك بعض أجزاء من جسدي لا تشعر أنها بحالة جيدة، إنها حياة الرياضي، سأعمل فقط على تحسين نفسي".

شهدت المجموعة الأولى ندية بين اللاعبين، كاد الايطالي يحسمها في الشوط العاشر بعدما كان قد كسر شوط الارسال الخامس للنمسوي، لكن الأخير رد له التحية بكسر مماثل، فتعادلا 5-5، وثم 6-6، ليحتكما إلى شوط فاصل أنهاه الإيطالي لصالحه 7-3.

ولم يحتاج بيريتيني لأكثر من كسر واحد في المجموعة الثانية ليفوز بها وبالمباراة، اذ اكتفى بكسر الارسال الثالث لخصمه فتقدم 4-2، ونجح بالفوز بكل ارسالاته الباقية ليحسمها 6-3.

© 2019 AFP