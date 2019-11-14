بطولة الماسترز: فيدرر يقصي ديوكوفيتش ونادال ينهي العام في صدارة التصنيف

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لندن (أ ف ب)

اقصى السويسري المخضرم روجيه فيدرر منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش من بطولة الماسترز لكرة المضرب بفوزه عليه بسهولة 6-4 و6-3 في ثالث مبارياتهما في بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، المقامة في العاصمة الإنكليزية لندن، عن مجموعة "بيورن بورغ" وبلغ نصف النهائي.

وادت خسارة ديوكوفيتش الى ضمان احتلال الاسباني رافايل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في نهاية عام 2019. وعادل نادال بالتالي الرقم القياسي لاحتلال هذا المركز في نهاية العام للمرة الخامسة في تاريخه الذي بات يتقاسمه مع فيدرر وديوكوفيتس والاميركي جيمي كونورز.

ونجح فيدرر في كسر ارسال منافسه مرة واحدة في المجموعة الاولى ومرتين في الثانية لينهي دور المجحموعات في المركز الثاني وراء النمسوي دومينيك تييم وسيلاقي متصدر مجموعة "اندريه اغاسي" في نصف النهائي.

وثأر فيدرر بالتالي لخسارته امام ديوكوفيتش في المباراة المشهودة في نهائي ويمبلدون الصيف الماضي.

وهي المرة السادسة عشرة في 17 مشاركة يبلغ فيها فيدرر الدور نصف النهائي.

وقال فيدرر بعد المباراة "اجواء رائعة، منافس رائع. لقد كان الامر مميزا بالنسبة الي. لقد استمتعت بذلك منذ البداية. انا سعيد للغاية في الوقت الحالي".

وحمل اللقاء الرقم 49 بين اللاعبين ولا يزال ديوكوفيتش يتفوق بـ26 انتصارا مقابل 23 للسويسري.

© 2019 AFP