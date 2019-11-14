بوليفيا: واشنطن تعترف بجانين آنيز رئيسة انتقالية ومقتل شخص في مواجهات بين الشرطة وأنصار موراليس

اعترفت الولايات المتحدة بجانين آنيز عضو مجلس الشيوخ البوليفية كرئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة إيفو موراليس غداة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية. وتعهدت آنيز التي أعلنت نفسها رئيسة انتقالية لبلادها الثلاثاء باجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقتل شخص الأربعاء في مواجهات بين أنصار الرئيس السابق والشرطة قرب مدينة سانتا كروز في شرق البلاد.

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اعترفت الولايات المتحدة الأربعاء بجانين آنيز رئيسة انتقالية لبوليفيا بعد استقالة إيفو موراليس التي جاءت إثر أسابيع من الاحتجاجات والمواجهات في الشارع.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "تشيد الولايات المتحدة بتولي عضو مجلس الشيوخ البوليفية جانين آنيز الرئاسة الانتقالية للدولة لتقود بلادها من خلال هذا التحول الديمقراطي وبموجب الدستور البوليفي".



وقتل شاب في العشرين من عمره خلال مواجهات الأربعاء بين مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس والشرطة، وفق ما أفاد أحد الأطباء.



وأضاف الطبيب جوني غوزمان أن الشاب أصيب بطلقات نارية في رأسه خلال مواجهات مع الشرطة في بلدة ياباكاني، قرب مدينة سانتا كروز في شرق البلاد.



وأشار غوزمان الى أن أنصار موراليس كانوا يقومون بمظاهرة في هذه الأثناء، وسكان المنطقة أيضا كانوا يخشون حدوث عمليات نهب.



واستقال موراليس الأحد على وقع احتجاجات عنيفة ضد فوزه بولاية رئاسية رابعة في 20 أكتوبر/تشرين الأول في انتخابات تقول المعارضة إنها شهدت عمليات تزوير.



وبعدما أعلن أن حياته في خطر غادر موراليس بوليفيا إلى مكسيكو على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو المكسيكي.



وأعلنت النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز نفسها رئيسة انتقالية للبلاد بعد جلسة للبرلمان لم يكتمل نصابها، وقالت إنها تنوي الدعوة لانتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.

فرانس24/أ ف ب