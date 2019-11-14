تصفيات كأس أوروبا 2020: إنكلترا والجمهورية التشيكية إلى النهائيات

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لندن (أ ف ب)

بلغت انكلترا نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوزها الساحق على مونتينيغرو بسباعية نظيفة كان نصيب هدافها هاري كاين ثلاثة منها ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى التي شهدت ايضاً تأهل الجمهورية التشيكية بفوزها 2-1 على البوسنة.

واحتفل منتخب الاسود الثلاثة بالتالي بافضل طريقة ممكنة كونه كان يخوض مباراته الدولية الرقم الف في تاريخه.

وتناوب على تسجيل الاهداف اليكس اوكسلايد تشامبيرلاين (11) وكاين (19 و24 و37) وماركوس راشفورد (30) والكسندر سوفراناتش (66 خطأ في مرمى فريقه) وتامي ابراهام (84).

وحجزت الجمهورية التشيكية بطاقة التأهل الى النهائيات بعد ان قلبت تخلفها صفر-1 امام كوسوفو الى فوز 2-1.

افتتح أتيدي نوهيو (50) التسجيل لكوسوفو، لينتفض بعدها أصحاب الأرض ويسجلوا هدفين عن طريق أليكس كرال (71 و79).

ورفعت إنكلترا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 18 نقطة، أمام الجمهورية التشيكية الثانية (15 نقطة)، وحلت كوسوفو ثالثة (11 نقطة)، وبلغاريا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، مثل مونتينيغرو الخامسة.

© 2019 AFP