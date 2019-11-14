تصفيات كأس أوروبا 2020: البرتغال تحافظ على آمالها بفضل ثلاثية لرونالدو

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باريس (أ ف ب)

حافظ منتخب البرتغال لكرة القدم على آماله بالتأهل إلى نهائيات كأس اوروبا 2020 بفوزه الساحق على ليتوانيا 6-صفر بينها ثلاثية لنجمه كريستيانو رونالدو الخميس ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات التي شهدت أيضاً فوزا صعباً لمنتخب صربيا منافسه على بطاقة التأهل على لوكسمبورغ 3-2.

ونجح رونالدو في تسجيل تاسع هاتريك له في صفوف منتخب بلاده وجاءت اهدافه في الدقائق 7 من ركلة جزاء، 22 و65)، كما انه الهاتريك ال55 له في مسيرته.

وتكفل بيتزي (52) وغونزالو باسيانسا (56) وبرناردو سيلفا (63) بالأهداف الباقية.

وفي المباراة الثانية سجل ألكسندر ميتروفيتش (11 و43)، ونيمانجا رادونيتش (70) اهداف صربيا، وجرسون رودريغيش (54) ودافيد تورباي (75) هدفي لوكسمبورغ.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 14 نقطة، خلف أوكرانيا (19 نقطة) التي كانت قد حسمت البطاقة الأولى وبلغت النهائيات في الجولة الماضية بفوزها على البرتغال 2-1 بالذات.

وتحتل صربيا المركز الثالث بفارق نقطة خلف البرتغال، فيما تقبع لوكسمبورغ في المركز الرابع باربع نقاط، وانهت ليتوانيا مشوارها في التصفيات بنقطة واحدة.

ولا تزال صربيا قادرة على تجاوز البرتغال في الجولة الأخيرة التي تقام الأحد، فيما لو حققت الفوز على الضيفة ليتوانيا، وعدم فوز البرتغال على مضيفتها لوكسمبورغ.

© 2019 AFP