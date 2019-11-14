تصفيات كأس اوروبا 2020: تركيا وفرنسا الى النهائيات

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اسطنبول (أ ف ب)

بلغت تركيا نهائيات كأس اوروبا 2020 بتعادلها مع ايسلندا صفر-صفر الخميس في اسطنبول ضمن المجموعة الثامنة وهي النتيجة التي سمحت لفرنسا بطلة العالم بحجز مقعدها عن هذه المجموعة ايضا قبل ان تخوض مباراتها لاحقا ضد مولدافيا.

وتتفوق تركيا متصدرة المجموعة على ايسلندا بفارق 4 نقاط قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، في حين تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بفارق 3 نقاط عن ايسلندا، ولانها تتفوق على الاخيرة في المواجهات المباشرة (4-صفر و1-صفر) فقد ضمنت تأهلها ايضا.

وباتت تركيا وفرنسا سابع وثامن منتخب تواليا يحجز مقعده في النهائيات القارية بعد إسبانيا، بلجيكا، ايطاليا، روسيا، بولندا وأوكرانيا.

وكان يتعين على ايسلندا الفوز على تركيا للاحتفاظ باملها في بلوغ النهائيات مباشرة للمرة الثانية تواليا علما بانها حققت المفاجاة وبلغت الدور ربع النهائي في نسخة فرنسا الاخيرة عام 2016.

ونجح مدرب تركيا سينول غونيش صاحب انجاز المركز الثالث لبلاده في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، مرة جديدة في قيادة منتخب بلاده الى بطولة كبرى بسهولة نسبية محققا الفوز على فرنسا 2-صفر في اسطنبول قبل ان ينتزع منها التعادل 1-1 في باريس.

اما فرنسا فتأهلت الى بطولة كبرى (كأس اوروبا وكأس العالم) للمرة الثالثة عشرة من دون انقطاع منذ غيابها عن مونديال الولايات المتحدة عام 1994.

© 2019 AFP