تصفيات كأس اوروبا 2020: فرنسا تعاني لتخطي مولدافيا

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باريس (أ ف ب)

عانت فرنسا التي كانت تأهلت قبل انطلاق مباراتها مع مولدافيا، في مواجهة الاخيرة وانتزعت منها فوزا صعبا 2-1 على ملعب سان دوني في ضواحي باريس ضمن منافسات المجموعة الثامنة الخميس.

وكان تعادل تركيا مع ايسلندا سلبيا في وقت سابق الخميس ساهم في بلوغ فرنسا النهائيات قبل ان تلعب.

وفاجأ الضيوف اصحاب الارض بهدف مباغت سجله فاديم راتا بعد سوء تفاهم بين مدافع فرنسا كليمان لانغليه وحارس مرماه ستيف مانداندا (9).

بيد ان رافايل فاران مدافع ريال مدريد الاسباني ادرك التعادل من كرة رأسية (35).

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فرنسا اثر مخالفة ارتكبت ضد لوكا دينيي داخل المنطقة فانبرى لها اوليفييه جيرو بنجاح مانحا الفوز لمنتخب بلاده (79).

ورفع جيرو عدد اهدافه الدولية الى 39 هدفا في 96 مباراة متخلفا بفارق هدفين عن ميشال بلاتيني ثاني افضل الهدافين بعد تييري هنري صاحب الرقم القياسي مع 51 هدفا.

© 2019 AFP