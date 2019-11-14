تييري هنري مدربا لمونتريال إيمباكت الكندي

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مونتريال (أ ف ب)

أعلن نادي مونتريال إيمباكت الكندي المشارك في الدوري الاميركي لكرة القدم الخميس، تعيين المهاجم الدولي السابق الفرنسي تييري هنري مدربا له لفترة عامين على الاقل بدلا من الكولومبي ويلمر كابريرا.

وكتب مونتريال إيمباكت على موقعه الرسمي "وقع هنري عقدا لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام 2022".

وعلق هنري (42 عاما) على خبر تعاقده مع الفريق الكندي "شرف لي أن اصبح مدربا لمونتريال إيمباكت والعودة إلى الدوري الأميركي لكرة القدم"، مضيفا "أعرف هذا الدوري جيدا وقد أمضيت الكثير من الاوقات الجيدة".

وخاض هنري تجربة فاشلة على مقاعد التدريب مع موناكو حيث تعاقد معه في تشرين الاول/ أكتوبر 2018، قبل أن تتم اقالته بعد ثلاثة اشهر على خلفية تردي نتائج الفريق. كما شغل منصب المدرب المساعد للاسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا ثالث مونديال روسيا 2018.

ويعود أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا (51 هدفا) وبطل مونديال 1998 الى الدوري الاميركي عبر بوابة إيمباكت بعدما سبق له أن خاض تجربة أولى كلاعب بألوان قميص فريق نيويورك ريد بولز بين عامي 2010 و2014.

وبات مهاجم ارسنال وبرشلونة السابق سابع مدرب للفريق الكندي، بعدما خلف المدرب كابريرا الذي تسلم مهامه الفنية موقتا لفترة شهرين بعد اقالة المدرب الفرنسي ريمي غارد في اب/اغسطس الماضي.

وفشل إيمباكت في التأهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، بعدما احتل المركز التاسع في المنطقة الشرقية.

© 2019 AFP