ريبورتاج 4/5: سجن قرنادة في بنغازي... متشددون تحت الرقابة المشددة

سجن قرنادة الذي يقع على بعد مئتين وخمسين كيلومترا شمال شرق بنغازي يحوي مئات الموقوفين من المقاتلين المتشددين الذين جرى اعتقالهم مابين 2014 و2019 في شرق ليبيا. فتحت أبواب هذا السجن لأول مرة لفريق فرانس24 الذي حاول تسليط الضوء على هؤلاء الموقوفين تحت رقابة سلطات السجن العسكري. تقرير خاص بفرانس 24 في إطار سلسلة التقارير عن ليبيا من إعداد وسام شرف وإيريك دو لافارين ونسيم بن معمر.

إعلان اقرأ المزيد

في الطريق نحو شرق البلاد وعلى مسافة ثلاث ساعات ونصف من بنغازي، في ثكنة عسكرية، يشرف الجنرال عبد الحكيم بقبضة من حديد على سجن قرنادة العسكري، حيث يتواجد مئات الموقوفين بشبهة الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". الجنرال عبد الحكيم يعتبر أن عزلهم أمر ضروري.

بعد استعراض الحرس يقوم الجنرال بتفتيش الزنزانات. ستون موقوفا في كل زنزانة في وضعية الاستعداد، أغلب هؤلاء أوقفوا على يد قوات اللواء خليفة حفتر أثناء استعادتها السيطرة على شرق البلاد.

ينتظرون محاكمة منذ وقت طويل، لا نستطيع محاورتهم لكن الجنرال يطرح أسئلة على هذا مقاتل سابق في تنظيم "الدولة الإسلامية" يشرح دوره في التنظيم وفي تدريب الجهاديين الجدد.

يحاول الجنرال أن يبين لنا أن سجنه يعتني بنزلائه كحالة مقاتل أصيب خلال القتال وتمت معالجته بإمكانيات طبية حديثة جنبته بتر ساقه.

ظلت ليبيا خلال سنوات طويلة معقلا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وقاعدة لمئات من المقاتلين الأجانب ...لكن هذا الضابط يؤكد لنا اليوم ان البلاد قد طوت الصفحة بشكل نهائي.

فرانس24