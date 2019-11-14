فرنسا وتركيا تتأهلان لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020

كسبت فرنسا الخميس ورقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بفضل التعادل السلبي الذي انتهت به مباراة إيسلندا وتركيا في إسطنبول ضمن المجموعة الثامنة. وبهذه النتيجة تأهلت تركيا أيضا.

إعلان اقرأ المزيد

تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم الخميس لكأس الأمم الأوروبية 2020 إثر التعادل السلبي بين المنتخبين الإيسلندي والتركي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في إسطنبول ضمن المجموعة الثامنة.

وسمحت هذه النتيجة أيضا للمنتخب التركي بكسب ورقة التأهل لهذه المنافسة الأوروبية.

وتتفوق تركيا متصدرة المجموعة على إيسلندا بفارق 4 نقاط قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، في حين تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بفارق 3 نقاط عن إيسلندا، مع مقابلة ناقصة التي ستجريها هذا المساء ضد مولدافيا.

فرانس24/ أ ف ب