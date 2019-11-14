المحققون يكشفون وجود اتصالات هاتفية بين مسؤولين روس والمشتبهين باستهداف الطائرة الماليزية "إم إتش-17"

أظهرت التحقيقات حول إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا عام 2014، أن اتصالات هاتفية جديدة، تم اعتراضها بين مسؤولين روس كبار ومشتبه بهم، تجري محاكمتهم في هذا الحادث الذي قتل فيه جميع الركاب الـ298.

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كشفت التحقيقات حول إسقاط الطائرة الماليزية خلال الرحلة "إم إتش-17" فوق أوكرانيا في 2014 الخميس اتصالات هاتفية جديدة، تم اعتراضها بين مسؤولين روس كبار ومشتبه بهم تجري محاكمتهم على خلفية الحادثة.



وجاء في بيان للتحقيقات الدولية التي تقودها هولندا، إن المحققين يوجهون "نداء جديداً لشهود" بناء على "اتصالات هاتفية مسجلة بين قادة في جمهورية دونيتسك الشعبية (الانفصالية) ومسؤولين روس كبار".



وقال رئيس قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة الهولندية آندي كراغ في بيان مسجل: "يبدو أن العلاقات بين المسؤولين الروس وقادة جمهورية دونيتسك الشعبية أقوى بكثير" مما كان يُعتقد.



وأعلن المحققون في يونيو/ حزيران إحالة ثلاثة مواطنين روس وأوكراني إلى المحاكمة في هولندا اعتباراً من آذار/مارس 2020 على خلفية إسقاط الطائرة الماليزية، رغم أن المحاكمة ستجري على الأرجح غيابيًا.



وكانت طائرة الركاب من طراز "بوينغ" أسقطت أثناء رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور بفعل صاروخ روسي الصنع من طراز "بوك" في 2014 فوق شرق أوكرانيا. وقتل جميع الركاب الـ298 الذين كانوا على متنها.



وأفاد محققون الخميس أنهم تحققوا من أن مسؤولين روس ومتمردين أوكرانيين استخدموا اتصالات آمنة، "يبدو أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ‘إف إس بي‘ وفّرها".



وأشار كبير ضباط التحقيقات في الشرطة الاتحادية الأسترالية ديفد نيلسون أن الهواتف الخاصة "استُخدمت من قبل كبار المسؤولين الروس خلال اتصالهم بالمقاتلين". وأضاف "نشرنا محادثات مسجّلة أجروها بشأن مسائل إدارية ومالية وعسكرية".



فرانس24/ أ ف ب

